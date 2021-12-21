В настоящее время материалы находятся на рассмотрении.

В Муроме прокуратура поймала несколько магазинов на продаже спиртного детям. Подробностями рейда поделились в пресс-службе Владимирской областной прокуратуры.В результате проверок, проведённых на улицах Клубной и Кленовой, а также в заведении быстрого обслуживания «ПоПивку» на Филатова вблизи школы искусств, зафиксированы факты реализации подросткам алкогольных напитков и сигарет.Против индивидуальных предпринимателей и продавцов возбуждено 10 административных дел. В настоящее время материалы находятся на рассмотрении.