Муромская городская прокуратура в преддверии новогодних и Рождественских праздников...

Муромская городская прокуратура в преддверии новогодних и Рождественских праздников проанализировала состояние законности в сфере оборота спиртосодержащей и табачной продукции.Проверочными мероприятиями, проведенными в магазинах в Муроме, а также заведении быстрого обслуживания «ПоПивку» вблизи школы искусств, зафиксированы факты реализации алкогольных напитков и сигарет подросткам, не достигшим возраста 18 лет, сообщает пресс-служба прокуратуры Владимирской области.Принимая во внимание особую общественную опасность допущенных нарушений в отношении руководителей организаций, индивидуальных предпринимателей, а также продавцов, возбуждено 10 административных производств по части 2.1 статьи 14.16 КоАП РФ (розничная продажа несовершеннолетнему алкогольной продукции), части 3 статьи 14.53 КоАП РФ (продажа несовершеннолетнему табачной продукции), которые в настоящее время находятся на рассмотрении.Фото: https://pixabay.com/