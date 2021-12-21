В рамках природоохранной акции «Утилизируй с умом VR 2.0» ГБУ ВО Экорегион совместно с ООО «Эко-транс» на территории Муромского района провели серию эко уроков, на которых ребята смогли узнать ..

В рамках природоохранной акции «Утилизируй с умом VR 2.0» ГБУ ВО Экорегион совместно с ООО «Эко-транс» на территории Муромского района провели серию эко уроков, на которых ребята смогли узнать о пользе раздельного сбора и что случается если выкидывать опасные отходы в обычный мусорный бак.Подобные уроки проводятся уже не первый раз, раннее сотрудники ГБУ ВО Экорегион посещали Областную библиотеку для детей и молодежи, а так же МБОУ СОШ № 37 г. Владимира, с эко лекцией на тему раздельного сбора мусора, а также с серией мастер-классов поделок из вторсырья.Как сообщает ГБУ ВО Экорегион, заинтересованность населения в природоохранных акциях по сбору и утилизации вторсырья и трудно утилизируемых отходов высока. После первых сообщений о начале акции «Утилизируй с умом VR 2.0», все больше и больше организаций, и даже целых районов стали включатся в работу в этом направлении. Дети которые за 1,5 дня акции собрали 2 полных контейнера использованных батареек, доказывают насколько необходимы пункты приема вторсырья и трудно утилизируемых отходов в шаговой доступности от местожительства людей.То с каким энтузиазмом жители Владимирской области приступили к сбору, показывает, что экологическое образование и просвещённость в нашей области начинает набирать обороты, ведь до начала акции по сбору и утилизации батареек, люди не выбрасывали батарейки в общий бак для твердых коммунальных отходов, а бережно складывали и копили для передачи в пункты приема.Принимая участие в природоохранных акциях, поддерживая идею раздельного сбора отходов и утилизацию, отказываясь от пластиковых пакетов, все это поможет сохранить и приумножить здоровье окружающей среды.