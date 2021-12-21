Власти столицы обсуждают возможность создания филиала особой экономической зоны на территории Троицкого и Новомосковского административного округов (ТиНАО). Об этом сообщил глава Департамента развития новых территорий Владимир Жидкин.

Власти столицы обсуждают возможность создания филиала особой экономической зоны на территории Троицкого и Новомосковского административного округов (ТиНАО). Об этом сообщил глава Департамента развития новых территорий Владимир Жидкин."Мы обсуждаем это с департаментом инвестиционной политики, чтобы филиал свободной экономической зоны создать на территории Новой Москвы. Мы ведем такие переговоры", – сказал чиновник в интервью радиостанции "Эхо Москвы".Он напомнил, что в Новой Москве уже действует небольшой технопарк "Индиго" на 50 площадок. Он создан совместно с компанией А101.Сегодня "Индиго" практически полностью загружен резидентами, остался один участок. "И все остальные объекты уже функционируют, и в основном там производство", – уточнил Жидкин.Ранее мэр Москвы Сергей Собянин о росте промышленного производства в Москве на 25% с января по август 2021 года. По его словам, в столицу пришла новая индустриализация."В целях стимулирования новой индустриализации правительство Москвы сформировало полноценную экосистему поддержки высокотехнологичных производственных компаний, одним из ключевых элементов которой является особая экономическая зона Технополис "Москва", – рассказал градоначальник.Технополис "Москва" включает в себя пять площадок. Одна находится в Печатниках, четыре – в Зеленограде. Резиденты пользуются особыми мерами поддержки, включая освобождение от уплаты ряда налогов и таможенных пошлин.