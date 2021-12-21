Утром 21 декабря в Петушинском районе на 124 км автодороги М-7 «Волга» произошло ДТП с участием...

Утром 21 декабря в Петушинском районе на 124 км автодороги М-7 «Волга» произошло ДТП с участием двух фур и автомобиля с крупногабаритным грузом. Из-за автомобиля, перевозившего крупногабаритный груз, обе фуры получили серьезные повреждения. Погибших и пострадавших нет.Как оказалось, водитель машины с полуприцепом, двигаясь в сторону Владимира, перевозил крупногабаритный груз. По словам очевидцев, он задел грузом два стоящих на обочине полуприцепа.Фото: скрин из видео NEW ПОДСЛУШАНО [В] ПЕТУШКАХ