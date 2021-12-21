ДТП на М-7 в Петушинском районе. На трассе столкнулись большегрузы. Как сообщают очевидцы в соцсетях, грузовик Фредлайнер, который перевозил негабаритный груз, столкнулся с другой фурой. Судя

ДТП на М-7 в Петушинском районе. На трассе столкнулись большегрузы. Как сообщают очевидцы в соцсетях, грузовик Фредлайнер, который перевозил негабаритный груз, столкнулся с другой фурой. Судя по видеозаписи, груз буквально разорвал полуприцеп одного грузовика и частично повредил другой. Вероятно, в ДТП никто не пострадал – авария пока не попала в сводки пресс-службы полиции. Фото: vk.com/podslushano_v_petushkah