Теперь это не просто современная модельная библиотека, а еще и творческая площадка «Арт-фантазия»

Толпуховскую библиотеку в Собинском районе модернизировали в рамках национального проекта «Культура». В зоне ее обслуживания - жители д. Толпухово и близлежащих деревень Ягодное, Лучинское, Рыжково. Теперь это не просто современная модельная библиотека, а еще и творческая площадка «Арт-фантазия». Цена столь масштабных изменений - 5 млн рублей.На эти средства в библиотеку приобрели аудио-видео-мультимедийную и компьютерную технику, новую мебель, предметы декора. Декоративные элементы украсили и облагородили интерьер. Книжный фонд пополнился на 4300 экземпляров, причем при закупке новых книг были учтены пожелания читателей. Обеспечено подключение к Национальной электронной библиотеке, что делает доступными книги и в электронном виде.И еще о доступности: в сельском клубе (библиотека расположилась в нем в 1980 году) для маломобильных групп граждан оборудованы пандусы, кнопки вызова. Непосредственно в библиотеке появились устройства для слабовидящих читателей. Приобретена литература, напечатанная шрифтом Брайля.Творческая площадка «Арт-фантазия» в свою включает такие зоны как:− арт-фойе (входная зона с краеведческим уголком, выставочным стеллажом в форме слова «Книга» и магнитной стеной для выставки творческих работ юных читателей);− зона детского творчества, где есть удобная детская мебель, магнитная доска, наборы для рисования и развивающие игры, небольшая двухступенчатая сцена для театрализованных действий;− арт-абонемент − для библиотечного и справочно-информационного обслуживания пользователей с компьютеризованным местом для сотрудника, Инстаграм-зоной для фотосессий;− «зона тишины», где можно самостоятельно работать с книгой или гаджетом с удобным креслом и настольной лампой.В департаменте культуры отметили, что во всех зонах работает wi-fi.