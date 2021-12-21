В 16:26 20 декабря 2021 года в ГУ МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в...

В 16:26 20 декабря 2021 года в ГУ МЧС России по Владимирской области поступило сообщение о пожаре в частном жилом доме в деревне Коленово Юрьев-Польского района.На место незамедлительно выехали пожарно-спасательные подразделения. Как сообщает пресс-служба МЧС по Владимирской области, вызов в пожарную охрану был совершён несвоевременно. На момент прибытия подразделений наблюдалось открытое горение дома. Пожарные не дали огню распространиться на соседние строения и ликвидировали пожар на площади 200 кв. м.Погибших и пострадавших нет. К ликвидации пожара привлекались от МЧС 4 единицы техники, 12 человек личного состава. Дознаватель МЧС России устанавливает причину пожара.Фото: https://33.mchs.gov.ru/