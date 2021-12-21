На большой площади сгорел частный дом в деревне Коленово Юрьев-Польского района. ЧП произошло накануне ближе к вечеру. На место выехали пожарно-спасательные подразделения. По данным МЧС

На большой площади сгорел частный дом в деревне Коленово Юрьев-Польского района. ЧП произошло накануне ближе к вечеру. На место выехали пожарно-спасательные подразделения. По данным МЧС области, вызов в пожарную охрану был совершён несвоевременно. На момент приезда подразделений наблюдалось открытое горение дома по всей площади. Пожарные не дали пламени распространиться на соседние строения и ликвидировали пожар