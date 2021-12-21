Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Все на борьбу со снегом
Что делать, если управляющая...
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Все на борьбу со снегом
Что делать, если управляющая компания не хочет ликвидировать сугробы? Сотрудники владимирской мэрии проинспектировали дворы города.
- Долгожданное новоселье
Воспитанница мелеховского детского дома наконец-то получила собственное жильё. Ключи от квартиры ей вручил глава региона.
- 60 лет Черноглазову
И равновесие отражений Игоря Черноглазова. Владимирский скульптор - о юбилейной выставке и творческих планах.