Смотрите в программе «Вести-Владимир»: - Без света В селах региона массовые отключения...

Смотрите в программе «Вести-Владимир»:- Без светаВ селах региона массовые отключения электроэнергии. Как пережила "блэкаут" деревня Неклюдово Гусь-Хрустального района?- Все на борьбу со снегомЧто делать, если управляющая компания не хочет ликвидировать сугробы? Сотрудники владимирской мэрии проинспектировали дворы города.- Губернаторская ёлка!Приглашение в сказку и сладкий подарок каждому. В регионе прошла первая губернаторская ёлка.