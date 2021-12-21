Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Без света
В селах региона массовые отключения...
Смотрите в программе «Вести-Владимир»:
- Без света
В селах региона массовые отключения электроэнергии. Как пережила "блэкаут" деревня Неклюдово Гусь-Хрустального района?
- Все на борьбу со снегом
Что делать, если управляющая компания не хочет ликвидировать сугробы? Сотрудники владимирской мэрии проинспектировали дворы города.
- Губернаторская ёлка!
Приглашение в сказку и сладкий подарок каждому. В регионе прошла первая губернаторская ёлка.