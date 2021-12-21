Власти говорят, что так эффективнее. С 1 декабря во Владимире работы по благоустройству и уборке общественных пространств выполняют три вновь созданных муниципальных предприятия: МКУ

Власти говорят, что так эффективнее. С 1 декабря во Владимире работы по благоустройству и уборке общественных пространств выполняют три вновь созданных муниципальных предприятия: МКУ «Благоустройство Фрунзенского района», МКУ «Благоустройство Октябрьского района» и МКУ «Благоустройство Ленинского района». Создание трех районных МКУ позволяет более оперативно, в том числе по заявкам жителей, организовать работы по уборке закрепленных территорий.