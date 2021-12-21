В 2021 году на обновление сферы выделено порядка миллиарда рублей.

Владимирской области на модернизацию системы ЖКХ требуется 90 млрд рублей. Об этом сообщила директор профильного департамента Елена Семенова.Такой объём средств необходим, чтобы привести в порядок тепловые сети, водостоки, котельные, очистные сооружения и другую коммунальную инфраструктуру. Таких средств у 33-го региона нет.«Износ сетей теплоснабжения составляет более 60%. Они ещё хоть как-то ремонтируются, а вот канализация и очистные... В них долгие годы не вкладывались», - добавила госслужащая.Она подчеркнула, что власти начали активнее заниматься отраслью. В 2021 году на обновление сферы выделено порядка миллиарда рублей.