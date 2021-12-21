За три года в Коврове, Сновицах, Вязниках и Покрове построят новые школы. Об этом во время утверждения бюджета Владимирской области рассказал директор департамента финансов Вячеслав ..

За три года в Коврове, Сновицах, Вязниках и Покрове построят новые школы. Об этом во время утверждения бюджета Владимирской области рассказал директор департамента финансов Вячеслав Кузин.Если строительство учреждения в городе оружейников в самом , то возводить здание в Сновицах еще только готовятся. Ожидается, что его введут в эксплуатацию в 2023 году. В это же время начнут реализовывать проекты в Покрове и Вязниках.Напомним, что в следующем году после реконструкции откроется школа в Лакинске. На 2024 год намечено начало работ в Александрове. Проект школы уже готов, пройдена госэкспертиза.Главная цель региона – ликвидировать вторую смену в учебных заведениях.