Управление гражданской защиты города Владимира предупреждает: по данным Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозируется резкое понижение

Управление гражданской защиты города Владимира предупреждает: по данным Владимирского центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды прогнозируется резкое понижение температуры. В ночь на 22 декабря во Владимире и по области ожидается понижение минимальной температуры воздуха на 10 градусов по сравнению с прошлой ночью. По прогнозу, ожидает до -28 градусов. А завтра днем ожидается понижение средней