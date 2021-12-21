Грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей. В Октябрьском районном суде началось разбирательство по делу Александра Королёва. Напомним, бывшего директора

Грозит до 10 лет лишения свободы со штрафом в размере до одного миллиона рублей. В Октябрьском районном суде началось разбирательство по делу Александра Королёва. Напомним, бывшего директора «Владимиртеплогаза» обвиняют в присвоении и растрате чужого имущества с использованием своего служебного положения в особо крупном размере. По версии следствия, Александр Королёв подписал незаконные приказы о выплате себе