Понижение среднесуточной температуры составит до 5 градусов.

Во Владимирской области ночью 22 декабря прогнозируется понижение температуры на 10 градусов. Понижение среднесуточной температуры составит до 5 градусов. Об этом сообщает Владимирский центр по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.В связи с этим повышаются риски возникновения ЧС, связанных с повреждением ЛЭП и линий связи, авариями на объектах ЖКХ, затруднениями в работе транспорта, увеличением количества ДТП, обрушением различных конструкций, падением деревьев.Водителям рекомендуют не оставлять машины под ветхими деревьями и слабоукрепленными баннерами и щитами. Всем участникам дорожного движения следует проявлять бдительность, повышенное внимание и неукоснительно соблюдать правила.При возникновении опасных ситуаций владимирцев просят звонить по номерам 101 или 112.