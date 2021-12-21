За некачественную зимнюю уборку коммунальщикам грозят жесткие санкции. Об этом заявляют в мэрии...

За некачественную зимнюю уборку коммунальщикам грозят жесткие санкции. Об этом заявляют в мэрии Владимира, призывая управляющие компании добросовестно исполнять свои обязанности. Что сейчас происходит в заснеженных дворах? Выяснил Артем Яковенко.Эти два дома - буквально в 10-ти метрах друг от друга. Но зимний "ландшафт" отличается радикально. На одной улице двор почищен. На другой - снежные барханы. А причина в том, что за содержание территории отвечают две управляющие компании, рассказывает Михаил Поваров, заместитель начальника управления ЖКХ. Одна добросовестно выполняет свои обязанности, другая, по словам жителей, времени на это не находит.Михаил Поваров, заместитель начальника управления ЖКХ администрации г. Владимира:- Это видно и по количеству сосулек, которые наросли на крышах. То есть неочищенных козырьках и неочищенных подъездах. По данной управляющей организации мы составили 2 протокола об административных правонарушениях.Случай не единичный. По итогам декабрьских проверок оштрафовали ещё 36 компаний. Доходит до того, что жителям самим приходится выбираться из снежного плена. По этому адресу большая часть собственников - пенсионеры, которые вынуждены откапывать свои машины и дорогу к магазинам.Валерий, местный житель:- Здесь вообще не пройти было. Где молодой человек, сугробище был. Всё выгребли.- У нас дома одни пенсионеры, молодежи нет практически.Лариса Моисеева, местная жительница:- В основном, чистят владельцы машин. Вот они выходят, расчищают машины и вокруг машины всё чистят. Еле-еле люди ходят. А кто ходит-то? Пожилые у нас.Ситуация с расчисткой снежных завалов действительно тяжелая, говорит Дмитрий Немков, директор "Городской Управляющей Компании". Не хватает ни дворников, ни техники. Но выход найти можно.Дмитрий Немков, директор муниципального унитарного предприятия «Городская управляющая компания» г. Владимира:- Вы знаете, конечно, не хватает. Честно признаюсь. И техники можно было бы больше специализированной. Но вот, в принципе, если нам что-то, где-то у нас не так складывается, мы нанимаем дополнительную технику. И техника выходит, мы это стараемся контролировать.Затрудняют работу и сами жильцы. Дело в припаркованных автомобилях. На узких улицах и небольших придомовых территориях тракторам просто негде проехать.Михаил Поваров, заместитель начальника управления ЖКХ администрации г. Владимира:- Большая просьба к автовладельцам: они должны смотреть объявления, которые вывешивают на подъездах, и соответственно убирать свою технику, чтобы получать более качественную уборку.Ежедневно управляющие компании направляют на уборку дворов и территорий 720 дворников, 35 тракторов и автовышек. Пожаловаться на качество зимней уборки владимирцы могут по телефону горячей линии: 53-26-30 с 8.30 до 17.00.Артём Яковенко, Илья Хлудов. «Вести-Владимир».