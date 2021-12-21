С 1 декабря этого года во Владимире работы по благоустройству и уборке общественных пространств...

С 1 декабря этого года во Владимире работы по благоустройству и уборке общественных пространств выполняют три вновь созданных муниципальных предприятия: МКУ «Благоустройство Фрунзенского района», МКУ «Благоустройство Октябрьского района» и МКУ «Благоустройство Ленинского района». Создание трех районных МКУ позволяет более оперативно, в том числе по заявкам жителей, организовать работы по уборке закрепленных территорий. Об этом сообщила пресс-служба Администрации города Владимира.Директор МКУ «Благоустройство Ленинского района» Альберт Василевский сообщил, что в настоящее время главной задачей сотрудников предприятия является своевременная уборка снега и его вывоз из города, а также обработка противогололедными реагентами 17-ти общественных пространств и 29-ти лестничных спусков. Ежедневно к этим работам привлекается не менее 4 единиц техники и 16 рабочих ручной уборки. По выходным дням на уборку закрепленных территорий выходит дежурная группа из 8 рабочих как минимум с двумя единицами техники.Жители Ленинского района могут обратиться по вопросам уборки общественных пространств, ликвидации сухих и аварийных деревьев и т.д. по телефону 77-16-62 (по будням с 8.00 до 17.00). В вечернее время, в выходные и праздничные дни - по телефону: +7 (900) 581-37-31.Жители Октябрьского района могут обратиться в МКУ «Благоустройство Октябрьского района» по телефону 77-10-92 (по будням с 8.00 до 17.00). В вечернее время, в выходные и праздничные дни - по телефону +7 (915) 794-87-86.Жители Фрунзенского района могут обратиться по вопросам уборки общественных пространств, ликвидации сухих и аварийных деревьев и т.д. по телефону 77-15-21 (по будням с 8.00 до 17.00).Фото: https://vladimir-city.ru/