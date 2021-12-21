Для сравнения, в прошлом году энергетики недосчитались 21-го металлического изделия.

Во Владимире зафиксирован рост числа краж крышек от люков тепловых сетей. В декабре «свистнули» 14 штук. За год – 56. Для сравнения, в прошлом году энергетики недосчитались 21-го металлического изделия.Самыми проблемными улицами считаются Тракторная, Асаткина и Кирова.В ПАО «Т Плюс» отметили, что увеличилось число объездов и обходов, проводится оперативная проверка сигналов, поступающих от горожан. Воров разыскивает полиция. За такое преступление можно на два года уехать пожить в места не столь отдалённые.«Кражи ставят под угрозу жизнь и здоровье жителей, ведь в морозы температура теплоносителя, который подаётся под высоким давлением, превышает 110 градусов Цельсия», - пояснил технический директор Владимирских тепловых сетей Станислав Иванов.Сообщить об отсутствии люка тепловой камеры можно по телефону: 8-(4922) 53-22-20.