Счетная палата Владимирской области подготовила заключение на отчёт об исполнении бюджета.

Счетная палата Владимирской области подготовила заключение на отчёт об исполнении бюджета. Превышение доходов над расходами составляет 8,3 млрд рублей.«Рост собственных налоговых доходов обусловлен поступлениями от компаний по производству лекарств и пищевых продуктов», - уточнили аудиторы.Расходы исполнены в сумме 53 млрд рублей, что на 5% больше аналогичного периода 2020 года.На региональные проекты за девять месяцев направлено 6, 5 млрд рублей. Присутствуют риски срыва реализации пяти программ. Причина - кассовое исполнение по отдельным региональным проектам в отчётном периоде не производилось или находится на низком уровне.«Кроме того, наличие проблем, связанных с исполнением контрольных точек и мероприятий с отклонениями от запланированных сроков 13 региональных проектов, может создать риски нереализации поставленных задач в установленные даты», - пришли к выводу специалисты СП.Среди основных причин:повторные торги;несоответствие проектных решений условиям организации работ;затягивание подрядчиками сроков исполнения контрактов;рост сроков поставки;суды;пандемия коронавируса.