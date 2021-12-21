За два года в регионе возвели 59 новых сельских больниц.

Во Владимирской области в декабре лицензии на медицинскую помощь получили семь новых фельдшерско-акушерских пунктов. Пять уже начали оказывать её.Медпункты построены в селе Сергиевы-Горки, деревнях Осинки, Октябрьская, Новая, Панфилово, Пахомово, а также в посёлке Болотский. Новые ФАПы заменили ветхие учреждения.«В них можно пройти диагностические процедуры. В арсенале фельдшеров – автоматические дефибрилляторы, портативные электрокардиографы, тонометры, анализаторы уровней сахара и холестерина в крови, фонендоскопы, холодильники для лекарств, укладки для оказания помощи при остром коронарном синдроме и инсульте, шины для транспортной иммобилизации», - уточнили в департаменте здравоохранения.За два года в регионе возвели 59 современных сельских больниц. Шесть из них начнут работать в следующем году.