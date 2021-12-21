В 2021 году обновили чуть более 70.

Во Владимирской области до 2025 года необходимо отремонтировать или заменить лифты с истёкшим сроком эксптуатации, коих 70%. Об этом заявила директор департамента ЖКХ Елена Семёнова.Она рассказала о программе по капремонту оборудования в многоэтажных домах. При этом сейчас в ведении регоператора находится порядка 1300 шахт из 3 759.«В 2021 году за счёт Фонда содействия реформированию ЖКХ обновлено 20 единиц в семи домах на территории Владимира, Коврова, Мурома и в Радужном», - уточнила госслужащая.В августе пришли деньги за замену ещё 53 лифтов. Всего за год на эти цели потратили почти 200 млн рублей. Если регоператор ведёт активную работу в этом направлении, то управляющие компании не торопятся.Елена Семёнова подняла проблему оборудования, обслуживание которого производится со спецсчетов, а таких 70%. «Управляшки» не спешат тратиться на подъёмники, поэтому жильцам уже сейчас пора «пинать» УК, чтобы не остаться к 2025 году без средств для передвижения.«Ростехнадзор просто запретит эксплуатацию лифтов с истёкшим сроком службы. Есть риск, что в этом случае людям придётся подниматься на девятый этаж пешком», - подчеркнула она.Именно поэтому владимирцам пора активнее отслеживать вопрос модернизации оборудования.