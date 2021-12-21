По оценкам специалистов, новые технологии позволят снизить колейность проезжей части.

Во Владимирской области при строительстве М-12 впервые в России укладывают слой дороги со шлаком металлургической промышленности. Новую технологию разрабатывают в Сколково. Об этом рассказали в ГК «Автодор».Цель экспериментального асфальта – оценить особенности смесей с использованием вторматериалов и возможность их применения. По оценкам специалистов, новые технологии позволят снизить колейность проезжей части.«Для устройства опытных секций верхних и нижних слоёв полотна применены различные типы асфальтобетона. Рецепты подбирались в том числе по методологии объёмно-функционального проектирования с привязкой к экстремальным транспортным нагрузкам будущей платной трассы», - пишет госкомпания.Теперь дорожники ведут мониторинг за отремонтированными участками. Ранее асфальтобетон из продуктов доменного производства металлургии использовался в СССР, а сейчас широко востребован за рубежом. Схожие испытания проводятся в США.