На 4-м этапе М-12 во Владимирской области создан первый в России опытно-экспериментальный полигон...

На 4-м этапе М-12 во Владимирской области создан первый в России опытно-экспериментальный полигон по применению каменных материалов черной металлургии в конструктивных слоях из асфальтобетона. Об этом сообщила государственная компания "Автодор".Для устройства опытных секций применены различные типы асфальтобетона, как для верхних и нижних слоев покрытий, так и для верхних слоев оснований дорожного полотна. Рецепты асфальтобетонных смесей для эксперимента подбирались, в том числе, по методологии объёмно-функционального проектирования с привязкой к экстремальным транспортным нагрузкам будущей автомагистрали. При этом следует уточнить, что целью применения вторичных материалов металлургического производства при проектировании смесей стояла не только задача снижения экологической нагрузки на окружающую среду, но и повышения эксплуатационных характеристик покрытия, а именно – устойчивости к колееобразованию.Необходимо отметить, что асфальтобетон из продуктов доменного производства металлургии регулярно использовался ранее в СССР и широко востребован в настоящее время в разных странах. Однако, использование щебня из вторичных материалов сталеплавильного производства в асфальтобетоне является новшеством не только для России, но и, например, в настоящее время проходят аналогичные экспериментальные проверки в США (FHWA).Фото: "Росавтодор"