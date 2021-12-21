С 1 января МРОТ будет равен 13890 рублей.

Во Владимирской области увеличен прожиточный минимум. Департамент труда и занятости населения сообщает, что на душу населения он составит 12274 рубля – на 1181 рубль больше чем на начало года.Для трудоспособных граждан показатель установлен в размере 13379 рублей, для пенсионеров – 10556 рублей, для детей – 11906 рублей.«Вместе с ним вырастет и привязанный к нему минимальный размер оплаты труда. С 1 января МРОТ будет равен 13890 рублей, что на 1098 больше чем сейчас», - уточнили в обладминистрации.