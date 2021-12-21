Всего с начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 78 718 владимирцев.

Во Владимирской области на 21 декабря выявлено 278 новых случаев заражения коронавирусом. Об этом сообщили в пресс-службе регионального Роспотребнадзора.Во Владимире диагноз подтвердился у 71 человека. Ещё 35 жителей подхватили опасный вирус в Ковровском, 34 - в Александровском, 24 - в Муромском, 19 - в Гусь-Хрустальном, 17 - в Кольчугинском, 16 - в Петушинском, 15 - в Юрьев-Польском, 10 - в Вязниковском районах. По 8 инфицированных прибавилось в Суздальском и Меленковском, 6 - в Камешковском, 4 - в Киржачском районах. По 3 положительных теста на ковид пришло пациентам в Селивановском районе и ЗАТО Радужный, по 2 - в Гороховце и Судогодском районе, 1 - в Собинском районе.Всего с начала пандемии COVID-19 в регионе обнаружен у 78 718 владимирцев. Тройка лидеров среди городов и районов выглядит следующим образом: 18 322 случая во Владимире, 8995 - в Гусь-Хрустальном районе, 8745 - в округе Муром.Дорогие читатели, узнать о всех важных новостях Владимира и области вы можете в группах «33Live.Ru» социальных сетях и в . Если вы стали очевидцем какого-то события, присылайте свои фотографии, видео и новости в личные сообщении.