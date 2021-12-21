На территории Владимирской области 21 декабря 2021 года лабораторно подтверждено 278 случаев...

На территории Владимирской области 21 декабря 2021 года лабораторно подтверждено 278 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией:71 - во Владимире35 - в Ковровском районе34 - в Александровском районе24 - в Муромском районе19 - в Гусь-Хрустальном районе17 - в Кольчугинском районе16 - в Петушинском районе15 - в Юрьев-Польском районе10 - в Вязниковском районе8 - в Суздальском районе8 - в Меленковском районе6 - в Камешковском районе4 - в Киржачском районе3 - в Селивановском районе3 - в Радужном2 - в Гороховце2 - в Судогодском районе1 - в Собинском районеВсего на территории Владимирской области зарегистрировано 78 717 случаев заболевания.