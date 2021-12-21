На территории Владимирской области 21 декабря 2021 года лабораторно подтверждено 278 случаев...
На территории Владимирской области 21 декабря 2021 года лабораторно подтверждено 278 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией:
71 - во Владимире
35 - в Ковровском районе
34 - в Александровском районе
24 - в Муромском районе
19 - в Гусь-Хрустальном районе
17 - в Кольчугинском районе
16 - в Петушинском районе
15 - в Юрьев-Польском районе
10 - в Вязниковском районе
8 - в Суздальском районе
8 - в Меленковском районе
6 - в Камешковском районе
4 - в Киржачском районе
3 - в Селивановском районе
3 - в Радужном
2 - в Гороховце
2 - в Судогодском районе
1 - в Собинском районе
Всего на территории Владимирской области зарегистрировано 78 717 случаев заболевания.