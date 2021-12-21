Крупнейший пункт вакцинации от коронавируса открылся в стенах владимирского академического театра...

Крупнейший пункт вакцинации от коронавируса открылся в стенах владимирского академического театра драмы.Он расположился в фойе театра. Пункт работает уже несколько дней. Привиться можно ежедневно с 7 утра до 10 вечера. Сегодня это самый мощный прививочный пункт вне стен поликлиники или больницы. В "театральном" пункте вакцинации посменно дежурят бригады медиков из разных медицинских учреждений.Елена Аверьянова, заведующая здравпунктом "Фельдшер", поликлиника № 2 г. Владимир:- В данном прививочном пункте могут привиться все желающие, приезжие, гости города, жители города - и вакцинироваться, и ревакцинироваться. Также в данном пункте вы можете сделать и вторую вакцинацию, что очень удобно, то есть Вам не нужно идти в другую поликлинику, вы можете прийти сюда и сделать «Спутником V» вторую прививку здесь же.По словам врачей, пока наплыва граждан нет. Но принять они могут всех желающих. Достаточно и вакцины, и медперсонала. В пункте все оборудовано по требованиям Роспотребнадзора. Работают врач и несколько медсестер. Вакцина хранится в холодильнике. После вакцинации все сведения заносятся на портал Госуслуги. Граждане получают OR-код, который действителен год, в случае если человек не заболел ковидом после вакцинации. Привиться можно «Спутником V» или «Спутником Лайт». И на текущий момент, по данным областного департамента здравоохранения, вакцинацию прошли 540 тысяч жителей Владимирской области.