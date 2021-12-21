Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал принятие в первом чтении поправок в Уголовный кодекс о пожизненном лишении свободы для педофилов. Председатель ГД выразил надежду, что это решение защитит семьи и детей.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин прокомментировал принятие в первом чтении поправок в Уголовный кодекс о пожизненном лишении свободы для педофилов. Председатель ГД выразил надежду, что это решение защитит семьи и детей."Принято решение о наказании для ранее судимых за насильственные действия в отношении несовершеннолетних, а также за совершенное насилие в отношении двух и более детей", – написал спикер ГД в своем .Пожизненный срок для таких преступников – справедливая мера, считает Володин. "Людьми их назвать нельзя, хотя они и в человеческом обличье", – отметил он.Спикер выразил надежду, что решение защитит детей и семьи, а также общество в целом от тех, кто наносит непоправимый вред.Сейчас законодательством предусмотрено пожизненное лишение свободы за повторное совершение насильственных действий сексуального характера в отношении лица младше 14 лет.Принятым законопроектом предлагается распространить применение максимального наказания за повторное совершение такого преступления в отношении всех несовершеннолетних. Расследование таких злодеяний будет в компетенции Следственного комитета.