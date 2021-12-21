21.12.2021

2021-12-21 12:40:30

Вышел в свет новый номер газеты «Петровка,38» (48(9794) от 21 декабря 2021 года).

ТОРЖЕСТВЕННО КЛЯНУСЬ!

В День Конституции, 12 декабря личный состав Колледжа полиции и Кадетского корпуса был построен для проведения Торжественной церемонии, посвящённой принятию присяги курсантами 1 курса и Клятвы кадетами. Читайте на странице 2.



МОСКВА. ЗВОНЯТ КОЛОКОЛА

Храмовый праздник — это праздник православной общины, члены которой объединяются вокруг православного храма. 10 декабря — день храмового праздника иконы Божией Матери Знамение в храме Знамения иконы Божией Матери за Петровскими воротами при ГУ МВД России по г. Москве. Читайте на странице 2.



ЗАКЛАДКА — МИНА ЗАМЕДЛЕННОГО ДЕЙСТВИЯ

Полковник полиции Александр ЧУКАЛКИН возглавил отдел по контролю за оборотом наркотиков (ОНК) УВД по ТиНАО в августе прошлого года. При его непосредственном участии за прошедшее время ОНК трижды становился победителем профессионального конкурса. Читайте на странице 3.



«ПОБЕДА НЕ УСКОЛЬЗНЁТ»

В испытании на звание профессионала в номинации «Лучший инструктор центров служебной и боевой подготовки» инструктор ЦСиБП УВД по ЦАО старший лейтенант полиции Константин ЛОБОВ великолепно показал свои профессиональные знания и умения. Читайте на странице 3.



С ПИСТОЛЕТОМ ЗА НОВЫМ ХОЛОДИЛЬНИКОМ

Житель Марьино Александр М. захотел купить домой бытовую технику. Затея на первый взгляд невинная. Вот только пришёл он за покупками, во-первых, после закрытия магазина, а во-вторых, для убедительности просьбы достал пистолет. Читайте на странице 4.



ДОРОЖНЫЕ БУДНИ МАРИИ

В этом году в столичном ГИБДД появилась единственная женщина — инспектор дорожно-патрульной службы сержант полиции Мария КОЛПАК, которая следит за порядком на дорогах Центрального административного округа. Продолжение на странице 4.



«ЗДРАВСТВУЙТЕ, ЧЕМ МЫ МОЖЕМ ВАМ ПОМОЧЬ?»

Служба «02» была организована осенью 1971 года в составе Дежурной части Управления внутренних дел Мосгорисполкома. В этом году служба «02» отметила полувековой юбилей! Читайте на странице 5.



ДРУЖЕЛЮБНЫЕ, АККУРАТНЫЕ, БЕСКОРЫСТНЫЕ

27 декабря 1932 года Председатель ЦИК СССР Михаил Калинин, Председатель Совнаркома СССР Вячеслав Молотов и секретарь ЦИК СССР Авель Енукидзе подписали Постановление «Об установлении единой паспортной системы по Союзу ССР и обязательной прописки паспортов». Продолжение на странице 6.



ПО ЛЕЗВИЮ ПРАВА, ИЛИ ЛЖЕЮРИСТОВ КРИМИНАЛЬНЫЙ БЕНЕФИС НЕДОЛОГ

В погоне за криминальной наживой алчные злоумышленники не прочь, образно говоря, и по лезвию права пройти. Преследуя свои корыстные интересы, заявила свои «права» на вожделенный куш очередная группа искателей подсудного дохода. Читайте на странице 6.



ДНЕВНАЯ «ПРОГУЛКА»

Корреспонденты «Петровки, 38» заступили на дневное дежурство с автопатрулём, обслуживающим территорию Южнопортового района (ЮВАО). Продолжение на странице 7.



СМЕРТЕЛЬНО ОПАСНАЯ ДОСТАВКА

Количество курьеров в Москве постоянно растёт. Иногда людей, пробегающих и проезжающих в разноцветных фирменных одеждах, на тротуарах больше, чем обычных пешеходов. Читайте на странице 8.



«О НЕКОТОРЫХ ВИДАХ КОМПЕНСАЦИЙ СОТРУДНИКАМ ОРГАНОВ ВНУТРЕННИХ ДЕЛ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ: ДЕНЕЖНАЯ КОМПЕНСАЦИЯ ЗА НЕПОЛУЧЕННОЕ ФОРМЕННОЕ ОБМУНДИРОВАНИЕ, НЕИСПОЛЬЗОВАННЫЙ ОТПУСК, ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ЛИЧНОГО ТРАНСПОРТА В СЛУЖЕБНЫХ ЦЕЛЯХ»

Читайте на странице 8.



В СССР СЕКС БЫЛ!

Встреча с интереснейшим человеком, ветераном МУРа Натальей КУЗНЕЦОВОЙ, вылилась в недавно опубликованное интервью. А ещё — в желание продолжить общаться. Подробности читайте на странице 9.



«МАМА, Я ПОПАЛ В БЕДУ»

Для того, чтобы завладеть чужими сбережениями, мошенники применяют различные способы обмана. Некоторые из этих способов уже можно назвать «классическими». Один из известнейших сценариев — «родственник попал в беду». Читайте на странице 9.



«ЗМЕЙ ГОРЫНЫЧ» С ЗАГРАНИЧНОЙ ГОЛОВОЙ

Дистанционные преступления стали настоящим бичом нашего времени. И что особенно неприятно — их количество растёт. Читайте на странице 10.



СЛОЙ ЗА СЛОЕМ

С ветераном уголовного розыска, бывшим начальником 4-го («разбойного») отдела МУРа подполковником милиции Алексеем БЕЛОВЫМ наши читатели уже знакомы по рассказу о ликвидации банды Ломиташвили (№6 за 2020 г.). Читайте на странице 11.



С ВЕТЕРКОМ ПО МЯСНИЦКОЙ

Недаром всё-таки говорят, что история повторяется. К примеру: у нас сейчас сложная эпидемиологическая обстановка, в ходу санитарные меры, в городе неслыханное новшество — на каждом шагу прививочные пункты, даже в метро они есть. А неслыханное ли? Читайте на странице 12.



ВЕТЕРАНЫ СТРОЙ НЕ ПОКИДАЮТ

Ветеран Великой Отечественной войны, старшина милиции Михаил САБАНИН 16 декабря отметил 96-й день рождения. Читайте на странице 13.



НЕ СТАРЕЯ ДУШОЙ

18 декабря исполнилось 75 лет председателю Совета ветеранов Отдела МВД по району Замоскворечье Ивану ПЕЧЁНКИНУ. Читайте на странице 13.



СВЕТ ПРЕДАНИЙ ВЕКОВЫХ ДОНОСИТ ГОРДЫЙ КАМЕНЬ

Сколько бы мы не совершали прогулок по старой Москве, самая замечательная и дорогая — в Московский Кремль. К нему всегда прикованы взгляды русского народа, а ныне и властителей всего мира. Читайте на странице 14.



ВОЗВРАЩЕНИЕ

Ровно сто дней назад полковник внутренней службы в отставке Владимир РУБАН был избран председателем Совета ветеранов УВД по СЗАО. Продолжение на странице 15.



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