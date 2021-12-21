В Александровском районе 36-летнего местного жителя признали виновным в совершении убийства. Как...

В Александровском районе 36-летнего местного жителя признали виновным в совершении убийства.Как сообщает пресс-служба Следственного комитета по Владимирской области, 16 мая 2021 года обвиняемый пришел навестить соседку своих друзей, у которых он распивал спиртное. Придя в гости, обнаружил, что женщина также находится в состоянии алкогольного опьянения, и предложил ей в течение часа навести порядок, иначе он примет меры.Вернувшись после установленного им времени, мужчина увидел, что беспорядок в квартире не устранен, и нанес хозяйке дома не менее одного удара битой в область головы, после чего решил избавиться от тела женщины, завернул его в ковёр и вывез на территорию одного из карьеров Александровского района.На следующий день тело потерпевшей обнаружили местные жители и сообщили в правоохранительные органы.Вину в совершенном преступлении обвиняемый признал полностью, в содеянном раскаялся.С учетом всех обстоятельств совершенного преступления суд приговорил мужчину к 8,5 годам лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима.Фото: https://pixabay.com/ru/