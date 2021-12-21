Подозреваемый, работая в должности продавца магазина бытовой техники, получал от покупателей деньги, которые не вносил в кассу.

17 декабря текущего года отделением дознания ОМВД России по Вязниковскому району по материалам сотрудников отдела по борьбе с экономическими преступлениями и противодействия коррупции возбуждено уголовное дело в отношении 23-летнего местного жителя, подозреваемого в совершении преступления, предусмотренного ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата).По версии следствия, подозреваемый, работая в должности продавца одного из магазинов бытовой техники города Вязники, получал от покупателей денежные средства за товар, которые не вносил в кассу. Таким образом, в течение месяца фигурант присвоил более 10 000 рублей, принадлежащих индивидуальному предпринимателю.Молодой человек свою вину признал. Расследование уголовного дела продолжается.