Кольчугинцы настаивают, что она должна быть подана до 30 марта 2022 года и просят губернатора проконтролировать этот вопрос.

Спортивная общественность Кольчугино написала открытое письмо врио губернатора Александру Авдееву, в котором просит решить задачу возведения в городе физкультурно-оздоровительного комплекса. Ранее редакция «33Live.Ru» не разМестные жители обращались к Владимиру Путину. Бывший глава города Константин Мочалов, , направлял в адрес горожан . Мол, нет подходящего места, а ПСД обойдётся в 10 млн рублей, которые невозможно изыскать в дефицитном бюджете. Однако кольчугинцы чиновникам, что проект можно получить бесплатно из реестра Минстроя. С тех пор вопрос застопорился.Сейчас, после , люди переживают, что пока депутаты выбирают нового главу время на подачу заявки может быть упущено. Кольчугинцы настаивают, что она должна быть подана до 30 марта 2022 года и просят губернатора проконтролировать этот вопрос.К слову, во время недавней прямой линии с врио губернатора Ольга Крайнова интересовалась строительством ФОКа в Кольчугино.«Мы сейчас поднимали этот вопрос. Потребность есть, но если расставлять приоритеты на что потратить деньги, строить ФОК или заниматься ликвидацией последствий аварии на теплосетях... Надо и то и другое делать, но риски остаться зимой без отопления более важные, чем наличие спортивного сооружения. Тем не менее. Мы с районными властями работаем, чтобы определить параметры объекта. Может быть в несколько очередей его построить. Поучаствовать в заявочной кампании по финансированию из федерального бюджета. Это проект пока, к сожалению, для Кольчугино не приоритетный. Приоритетные – рабочие места и система теплоснабжения. Но точно не забытый. Департамент спорта занимается тем, чтобы заявку оформить и получить одобрение на софинансирование», - прокомментировал ситуацию Александр Авдеев пару недель назад.Публикуем полный текст обращения.