В посёлке Садовом Суздальского района начали обустраивать дорогу. Речь об участке на улице Гранатовой. Напомним, в ноябре к нашему каналу со своей проблемой обратились местные жители. Чтобы

В посёлке Садовом Суздальского района начали обустраивать дорогу. Речь об участке на улице Гранатовой. Напомним, в ноябре к нашему каналу со своей проблемой обратились местные жители. Чтобы попасть к своим участкам им приходилось в прямом смысле преодолевать полосу препятствий. На машине-то не везде проедешь. Ирина Тихонова, многодетная мама – 3 ноября 2021 г. Дороги целиком