Внук лотерейной победительницы из Владимирской области поделился историей ее выигрыша. Бабушка...

Внук лотерейной победительницы из Владимирской области поделился историей ее выигрыша.Бабушка Владимира Белякова — давняя поклонница лотерей. Жительница Владимирской области выиграла 600 тыс. руб. Ей повезло в 324-м тираже «Золотой подковы». Оформить выигрыш в лотерейном центре «Столото» женщина попросила внука.По словам Владимира, накануне розыгрыша бабушка прочитала в гороскопе, что ее ждет денежная прибыль. На следующий день она выиграла в лотерею.— Я был в командировке, когда мне позвонили с новостью, и я не поверил. По приезду домой проверил билет на сайте «Столото» и своими глазами увидел выигрыш. Бабушка была на седьмом небе от счастья! Я смотрел на нее, и у меня улыбка не сходила с лица. Очень рад за нее! — поделился молодой человек.На выигранные деньги победительница построит беседку на участке и приобретет новую бытовую технику. Оставшиеся средства женщина подарит внукам.С 2014 года все лотереи в России — государственные, их организаторами являются Минфин России и Минспорт России, а проводятся они под государственным надзором ФНС России. Государственные лотереи под брендом «Столото» являются значимым источником пополнения бюджетов нашей страны разных уровней. Деньги идут на финансирование социально значимых объектов и мероприятий, в том числе по развитию физической культуры и спорта.В среднем, победители гослотерей, распространяемых под брендом «Столото», выигрывают около 2,5 млрд. руб. каждый месяц. Совокупная сумма разыгранных выигрышей в государственных лотереях на конец I полугодия 2021 года составила более 145 млрд руб. Общее количество победителей, выигравших в государственные лотереи свыше 1 млн руб., уже превысило 6 500 человек. Еженедельно в 2020 году благодаря «Столото» в России появлялось в среднем около 20 новых лотерейных миллионеров.