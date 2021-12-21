Житель Александровского района убил знакомую за плохую уборку. Мужчину признали виновным в убийстве. Следствием и судом установлено, что 16 мая этого года обвиняемый пришел навестить

Житель Александровского района убил знакомую за плохую уборку. Мужчину признали виновным в убийстве. Следствием и судом установлено, что 16 мая этого года обвиняемый пришел навестить соседку своих друзей, у которых он распивал спиртное. Придя в гости, обнаружил, что женщина тоже пьяная. Мужчина предложил ей в течение часа навести порядок в квартире и пообещал ей “принять