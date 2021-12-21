Он пытался обжаловать вердикт, но безрезультатно.

Житель Собинки отправится в колонию за покушение на убийство бывшей подруги. Об этом рассказали в пресс-службе Владимирского облсуда.В сентябре прошлого года он приехал во Владимир к своей возлюбленной. Дождавшись её в подъезде, ухажер пытался поговорить с ней. Получив отказ в возобновлении отношений, злоумышленник достал нож и нанёс девушке не менее 30 ударов в грудь, шею и голову.На шум в парадной выбежала соседка, которая спугнула агрессора. Потерпевшую спасли медики, которые вовремя подоспели на место происшествия.«Подсудимый свою вину признал частично. Не отрицая факт нападения, он заявил, что умысла на убийство не имел», - уточнили во Владимирском областном суде.Парня приговорили к шести годам колонии. Он пытался обжаловать вердикт, но безрезультатно.