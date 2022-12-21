Статистика за январь-ноябрь 2022 года.

За 11 месяцев 2022 года на объектах железнодорожной инфраструктуры во Владимирской области травмы по собственной неосторождости получили 19 человек, при этом 17 человек погибли. Об этом сообщает пресс-служба ГЖД.За тот же период прошлого года случаев травмирования было столько же, но со смертельным исходом –13.Как правило, происшествия происходят во время хождения по железнодорожным путям перед движущимся поездом.На Горьковской магистрали регулярно ведется профилактическая работа по предупреждению травматизма на железнодорожных объектах: устанавливаются предупреждающие плакаты и знаки безопасности, идет строительство и ремонт настилов и пешеходных мостов, проводятся профбеседы в образовательных учреждениях и совместные рейды с правоохранительными органами.