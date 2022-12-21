В результате снежных заносов жители трех населенных пунктов Суздальского района: Катраиха, Доржево и Выселки оказались отрезанными от мира. Об этом рассказали в региональном штабе

В результате снежных заносов жители трех населенных пунктов Суздальского района: Катраиха, Доржево и Выселки оказались отрезанными от мира. Об этом рассказали в региональном штабе Общероссийского народного фронта. Общественники сообщили, что местные жители не могут добраться до работы, отвезти детей в школу или детский сад, не говоря уже о том, что рискуют остаться без продуктов. В