На прошлой неделе в академии состоялось торжественное мероприятие, посвященное празднованию 55-летия КГТА имени В.А. Дегтярева. В зале собрались почетные гости торжества, преподаватели, сотрудники и студенты академии.

На прошлой неделе в академии состоялось торжественное мероприятие, посвященное празднованию 55-летия КГТА имени В.А. Дегтярева. В зале собрались почетные гости торжества, преподаватели, сотрудники и студенты академии.В фойе актового зала работала интерактивная выставка научных достижений кафедр – ученые вуза рассказывали гостям об актуальных научно-исследовательских проектах, которые реализуются в академии.В рамках церемонии открытия состоялась премьера фильма о вузе, подготовленного специально к юбилейной дате. Фильм можно посмотреть по .Открыла торжественное мероприятие ректор академии, доктор экономических наук, Почетный работник высшего профессионального образования Российской Федерации, депутат Законодательного собрания Владимирской области Елена Евгеньевна Лаврищева. В своем выступлении Елена Евгеньевна рассказала гостям праздника о том, чем Ковровская академия живет сегодня: о научных достижениях и разработках, о взаимодействии с предприятиями и стратегических проектах, о кадровой политике и студенческой жизни.Также ректор зачитала поздравительный адрес Министерства науки и высшего образования Российской федерации.Со словами поздравления в адрес руководства, коллектива и студентов академии выступили заместитель губернатора Владимирской области Куимов Владимир Алексеевич, заместитель председателя Законодательного собрания Владимирской области Кавинов Роман Валерьевич, директор Департамента образования и молодежной политики Владимирской области Болтунова Светлана Анатольевна, Глава города Коврова, выпускница КГТА Фомина Елена Владимировна, заместитель председателя Совета народных депутатов города Коврова Кашицын Сергей Владимирович, а также представители крупных промышленных предприятия и организаций города Коврова и Владимирских вузов.Свое поздравление в видеоформате подготовил Депутат Государственной Думы Федерального собрания Российской Федерации, выпускник КГТА Говырин Алексей Борисович.В рамках торжества прошла церемония вручения наград руководству и сотрудникам КГТА. За значительные заслуги в сфере образования и добросовестный труд медалью Минобрнауки РФ «За вклад в реализацию государственной политики в области образования и научно-технического развития» была награждена ректор КГТА Лаврищева Елена Евгеньевна. Награду вручил Куимов Владимир Алексеевич.Елене Евгеньевне вручили благодарность Департамента труда и занятости населения Владимирской области за активное участие в реализации мероприятий по организации профессионального обучения и дополнительного профессионального образования отдельных категорий граждан в рамках федерального проекта «Содействие занятости» национального проекта «Демография».Владимир Алексеевич Куимов также вручил благодарственное письмо администрации Владимирской области в адрес коллектива академии за успешную подготовку высококвалифицированных кадров.Преподаватели и сотрудники вуза получили Почетные грамоты и Благодарственные письма Минобрнауки РФ, Законодательного собрания Владимирской области, Департамента образования Владимирской области, администрации города Коврова и Совета народных депутатов города Коврова.Торжественное мероприятие украсили творческие номера студентов академии и энергомеханического колледжа. С вокальными номерами выступили солистка культурного центра имени поэта Алексея Ивановича Фатьянов, лауреат Международных конкурсов Ольга Голицына (г. Москва) и Лауреат Международных и Всероссийских конкурсов, педагог по классу вокала Марина Липовцева (г. Ковров). Свой творческий подарок подготовили воспитанники Центра дополнительного образования детей «Родничок»- образцовый хореографический ансамбль «Серпантин»; руководители Валентина Шмонова и Наталья Белова.Завершилось мероприятие торжественным исполнением гимна вуза. Стоит отметить, что инициативная группа выпускников КГТА в подарок к юбилею своей альма-матер подготовила обновленную аранжировку гимна – теперь гимн звучит по-новому.С праздником, академия!