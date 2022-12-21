Порой судьба преподносит неожиданные сюрпризы. Когда кажется, что смысл жизни утрачен, на горизонте загорается искорка. Называют ее по-разному: божьей помощью, большой удачей, следствием кармы… В поисках истины становится очевидным, что свет этот зажгли обычные люди, преисполненные великого сострадания.

Поройсудьба преподносит неожиданные сюрпризы. Когда кажется, что смысл жизниутрачен, на горизонте загорается искорка. Называют ее по-разному: божьейпомощью, большой удачей, следствием кармы… В поисках истины становитсяочевидным, что свет этот зажгли обычные люди, преисполненные великогосострадания.Милосердие в век варварства, скандалов и жажды материальнойнаживы кажется чем-то уникальным. Жаль признавать, но капитализм сделал россиянэгоистичными и равнодушными. Популяризацию добра и участия к страданиям ближнеговытесняют насилие, разврат и алчность, но авторы ютуб-канала "Вася на сене"продолжают спасать людей как ангелы. Недавно они нашли в промозглой лачуге бомжеватогопарня и дали ему шанс на исправление.39-летний Антон дрожал от холода в застенках старого дома в Калужской области, напоминающего сарай. В начале 2022 годаон приехал в Россию из Белоруссии на заработки, но все пошло не по плану. Сработой обманули, а возвращаться назад к старой больной матери было стыдно. Тогдаон забрел в забытую богом лачугу, потеснил живущих там крыс и ушел в себя.Еду и одежду маргинал доставал из помойки, до начала осени кое-какмылся во дворе, но пришла зима: кроме голода его стал мучить еще и холод. Втридцатиградусный мороз парень накрывался четырьмяодеялами и пытался выжить. Казалось бы, кругом ни души, да только крысы его небросили. Вопреки стереотипам, будто их нужно истреблять как особо опасныхвредителей, оборвыш понимал, что это такие же живые существа, которые нуждаютсяв сострадании. Бомжеватый парень подкармливал хвостатых соседей, и они его нетрогали.Чудо ли, в один из суровых декабрьских дней до этого сарая доехал один из авторов ютуб-канала "Вася на сене", и увидел, в какихжутких условиях оказался человек. Ознакомившись с ситуацией, он купил Антонушапку, перчатки и продукты, а спустя время вся команда решила дать парнюпутевку в новую жизнь.Впервые за три месяца маргинал помылся. Наконец, ему удалосьсбрить бороду, постричься и надеть чистые новые вещи. Специально сняли комнатув общежитии, обеспечили всем необходимым и дали месяц на поиск работы.Помолодевший на 20 лет Антон с горящими глазами с трудомповерил своему счастью. Почему именно его подняли с колен, а некого-то другого? Ведь в стране немало нуждающихся, которых окружающие привыклине замечать.Говорят, в жизни все возвращается бумерангом. Дажеполучив то, о чем и мечтать не мог, бывший маргинал с болью в сердце вспомнил отех, кому повезло меньше: "Без меня пропадут крысы. Ну а где они тампоесть найдут?".