На скандальном кладбище в Соколе выкопали еще одну могилу. Не смотря на то, что прокуратура после проверки постановила остановить захоронения до полного оборудования кладбища и устранения

На скандальном кладбище в Соколе выкопали еще одну могилу. Не смотря на то, что прокуратура после проверки постановила остановить захоронения до полного оборудования кладбища и устранения нарушений. Местные жители, мягко говоря, высказывают недовольство. Ведь уже год они борются против кладбища, в том числе в судах. Люди были рады, что надзорным органам удалось хотя бы на