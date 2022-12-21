Прокуратура после проверки возбудила административное дело в отношении первого заместителя главы администрации Вязниковского района за плохую уборку снега на автодорогах. По данным

Прокуратура после проверки возбудила административное дело в отношении первого заместителя главы администрации Вязниковского района за плохую уборку снега на автодорогах. По данным надзорного ведомства, у поселком Никологоры и Мстера имеются снежные валы, сформированные ближе 20 метров от остановочных пунктов маршрутных транспортных средств, зимняя скользкость и снежные отложения на покрытии тротуаров и проезжей части. Устранение нарушений