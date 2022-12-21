В Москве состоялась церемония вручения наград канала Fashion TV. В этот вечер собравшиеся знаменитости расхваливали российский дизайнеров. Как оказалось, после ухода западных брендов многие звезды перешли на отечественного производителя. Маша Распутина, например, потратила на новогодние наряды от Аники Керимовой, по примерным оценкам, миллион рублей.

В Москве состоялась церемония вручения наград канала Fashion TV. В этот вечер собравшиеся знаменитости расхваливали российский дизайнеров. Как оказалось, после ухода западных брендов многие звезды перешли на отечественного производителя. Маша Распутина, например, потратила на новогодние наряды от Аники Керимовой, по примерным оценкам, миллион рублей.Наряды от Аники Керимовой уже давно есть в гардеробах Филиппа Киркорова, Наташи Королевой и других. Недавно онапринарядила к Новому году и Машу Распутину."Маша – широкой души человек, – заверила Анника. – Мыей пошили несколько новых нарядов, в которых она сейчас появляется на шоу"Суперстар". Все наряды – ручной работы, усыпаны кристалламиСваровски. Сколько килограммов камней ушло на новогодние наряды Маши? Думаю,килограмма три точно".Аника Керимова недавно возглавила Комитет индустрии модыМосквы. И сегодня не только сама создает наряды, но и помогает другимроссийским дизайнерам решать различные проблемы, связанные с производством.Что же касается Распутиной, то один из роскошных нарядовМаша покажет поклонникам в Новый год. Певица планирует выступить в нем наглавном новогоднем огоньке на Первом канале – там будут звучать главные хиты"нулевых". Звезда будет петь "Розу чайную" в дуэте сФилиппом Киркоровым."Открою секрет: это – платье с кристаллами Сваровски,которое максимально подчеркивает все достоинства Марии, – рассказала Аника. – Впервую очередь, ее роскошные ноги. Маша была несколько раз на примерках,вносила некоторые коррективы. Мы с ней уже давно нашли общий язык. Всеразговоры о том, что она очень капризная, – чушь полная. Приятная, добрая иочень эффектная"Стоимость нарядов для Распутиной Керимова раскрывать нестала. Но, если судить по ценам Дома моды, то Маша потратила на новогодние нарядычуть больше миллиона рублей.