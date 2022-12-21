В Москве состоялась церемония вручения наград канала Fashion TV. В этот вечер собравшиеся знаменитости расхваливали российский дизайнеров. Как оказалось, после ухода западных брендов многие звезды перешли на отечественного производителя. Маша Распутина, например, потратила на новогодние наряды от Аники Керимовой, по примерным оценкам, миллион рублей.
В Москве состоялась церемония вручения наград канала Fashion TV. В этот вечер собравшиеся знаменитости расхваливали российский дизайнеров. Как оказалось, после ухода западных брендов многие звезды перешли на отечественного производителя. Маша Распутина, например, потратила на новогодние наряды от Аники Керимовой, по примерным оценкам, миллион рублей.
Наряды от Аники Керимовой уже давно есть в гардеробах Филиппа Киркорова, Наташи Королевой и других. Недавно она
принарядила к Новому году и Машу Распутину.
"Маша – широкой души человек, – заверила Анника. – Мы
ей пошили несколько новых нарядов, в которых она сейчас появляется на шоу
"Суперстар". Все наряды – ручной работы, усыпаны кристаллами
Сваровски. Сколько килограммов камней ушло на новогодние наряды Маши? Думаю,
килограмма три точно".
Аника Керимова недавно возглавила Комитет индустрии моды
Москвы. И сегодня не только сама создает наряды, но и помогает другим
российским дизайнерам решать различные проблемы, связанные с производством.
Что же касается Распутиной, то один из роскошных нарядов
Маша покажет поклонникам в Новый год. Певица планирует выступить в нем на
главном новогоднем огоньке на Первом канале – там будут звучать главные хиты
"нулевых". Звезда будет петь "Розу чайную" в дуэте с
Филиппом Киркоровым.
"Открою секрет: это – платье с кристаллами Сваровски,
которое максимально подчеркивает все достоинства Марии, – рассказала Аника. – В
первую очередь, ее роскошные ноги. Маша была несколько раз на примерках,
вносила некоторые коррективы. Мы с ней уже давно нашли общий язык. Все
разговоры о том, что она очень капризная, – чушь полная. Приятная, добрая и
очень эффектная"
Стоимость нарядов для Распутиной Керимова раскрывать не
стала. Но, если судить по ценам Дома моды, то Маша потратила на новогодние наряды
чуть больше миллиона рублей.