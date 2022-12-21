Неравнодушные владимирцы отправили на фронт очередную партию печек-буржуек, генераторов, тепловых...

Неравнодушные владимирцы отправили на фронт очередную партию печек-буржуек, генераторов, тепловых пушек, бензопил и теплых вещей. Это более 90 тонн гуманитарного груза. Их помогли доставить в полки представители президентского движения.В сборе приняли участие представители Общероссийского Народного фронта, а также жители и предприниматели из Меленковского, Гусь-Хрустального, Ковровского, Муромского районов и областного центра. Волонтеры пообщались с бойцами и собрали новый список необходимых вещей.