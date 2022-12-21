Дети Филиппа Киркорова рождены суррогатной матерью. Дочь Алла-Виктория появилась на свет 26 ноября 2011 года в Майами. В Америке же 29 ноября 2012 рожден и сын короля российской эстрады Мартин-Кристин Киркоров. И вот уже более десяти лет общественность и пресса, гадает, кто же мог стать матерью детей популярного исполнителя.

Дети Филиппа Киркорова рождены суррогатной матерью. Дочь Алла-Виктория появилась на свет 26 ноября 2011 года в Майами. В Америке же 29 ноября 2012 рожден и сын короля российской эстрады Мартин-Кристин Киркоров. И вот уже более десяти лет общественность и пресса, гадает, кто же мог стать матерью детей популярного исполнителя.Самая популярная версия, которую охотно тиражируют журналисты, заключается в том, что детей Киркорову могла родить его ближайшая подруга и официальный диджей Катя Гусева. На церемонии вручения наград канала Fashion TV, где Катя была ведущей, корреспондент "Дни.ру" прямо спросил у нее, почему Алла-Виктория и Мартин – точная ее копия."Потому что Катя Гусева с 2018 года была рядом с детьми Киркорова, и, наверное, мы как-то обменивались с ними флюидами, и стали чуть-чуть похожи, – улыбается Катя. – Аллочка вообще моя копия, особенна похожа на меня той поры, когда я была темненькой". Словом, туманный ответ Гусевой только усилил подозрения...Ранее в интервью "Дни.ру" Катя : "Дети Филиппа знают, что я диджей Катя Гусева, но, когда я с ними долго провожу время, "мама" проскальзывает. Каждому ребенку хочется, чтобы рядом была мама, это нормально. Пускай Киркоров женится! Я вот не выхожу замуж, ни с кем не завожу отношений – его жду".С тех пор утекло много воды, и сегодня у Кати есть молодой человек по имени Михаил, с которым она эффектно и появилась на красной дорожке светского мероприятия.