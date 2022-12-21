Мужчина из Владимира приговорен к 10 годам лишения свободы за убийство Следствием и судом...

Мужчина из Владимира приговорен к 10 годам лишения свободы за убийствоСледствием и судом установлено, что обвиняемый, в ночь с 6 на 7 марта 2022 года находясь в гостях в общежитии, на фоне внезапно возникших личных неприязненных отношений нанес руками и ногами множественные удары по голове соседа, который зашел с бытовой просьбой.Как сообщает пресс-служба следкома по Владимирской области, от полученных телесных повреждений 47-летний потерпевший скончался на месте происшествия.Вину в совершении преступления обвиняемый не признал.Фото: pxfuel.com/