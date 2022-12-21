На улицах Красноармейской и Егорова уже этим летом могут вернуться стихийные рынки. Об этом рассказал мэр города Владимира Дмитрий Наумов. Несколько лет назад там уже стояли небольшие

На улицах Красноармейской и Егорова уже этим летом могут вернуться стихийные рынки. Об этом рассказал мэр города Владимира Дмитрий Наумов. Несколько лет назад там уже стояли небольшие палатки, но тогда торговля велась незаконно. Были выявлены нарушения санитарных норм и правил. Лавочку прикрыли. Сейчас же, по просьбе жителей, глава города пообещал изучить вопрос об организации ярмарочной