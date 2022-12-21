Завершаются съемки новогоднего шоу, которое покажет Первый канал в ночь с 31 декабря на 1 января.

Завершаются съемки новогоднего шоу, которое покажет Первый канал в ночь с 31 декабря на 1 января.Каждый год федеральные каналы представляют новогодние передачи. Такие шоу на Первом канале обычно вели Дмитрий Нагиев и Иван Ургант, однако в этом году телезрители их не увидят. Сегодня стало известно, что их заменили на других, не менее знаменитых артистов.Главной ведущей новогодней ночи на Первом стала Лариса Гузеева, которая ранее заменила Нагиева в шоу "Голос 60+". Похоже, продюсеры довольны работой 63-летнй звезды в кадре. Компанию ей составят Дмитрий Хрусталев, Максим Аверин, Валдис Пельш, Вадим Галыгин и другие знаменитости.В Сети уже давно поговаривают, что Дмитрия Нагиева и Ивана Урганта списали в утиль, поэтому они не возвращаются на Первый канал. Однако не исключено, что шоумены сами отказываются от работы. Сам Дмитрий, например, говорил, что находится в творческом отпуске.Вернется ли шоу "Вечерний Ургант" в эфир Первого канала, до сих пор остается загадкой. По данным некоторых источников, в студии этой передачи снимают другую программу с участием Дмитрия Хрусталева. Нельзя не отметить, что уход главных звезд канала дал возможность другим шоуменам проявить себя и заработать больше денег.